Свыше 14 тыс. подъездов домов отремонтируют в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве отремонтируют более 14 тыс. подъездов домов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, власти уделяют особое внимание содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии. В этом году в 14 тыс. подъездов проведут косметический ремонт, пишет агентство городских новостей «Москва».

В частности, специалисты покрасят входные группы, стены и потолки. Кроме того, при необходимости проводится ремонт дверных и оконных блоков, ступеней и перил, производится замена табличек этажности и осветительных приборов, пишет РИАМО.

Как отмечает «Москва 24», во время ремонта убирают в специальные короба электрическую проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики и другие поврежденные элементы и конструкции.

О начале ремонта подъезда жителей предупреждают заранее: информацию об этом размещают на стендах и в местах общего пользования, сообщает телеканал «360».

В январе сообщалось, что в Москве в 2022 году в многоквартирных домах установили 185 подъемных платформ для маломобильных граждан. Как отметил Бирюков, оборудование подъездов специальными подъемными платформами является важной частью программы по созданию в городе безбарьерной среды.