Театр «Колизей» в Екатеринбурге начнут реставрировать в 2024 году

В Екатеринбурге театра «Колизей» отреставрируют. Документы для реконструкции здания театра разработают к концу 2023 года. А сами работы стартуют в 2024 году. Планируется обновить фасад, двери и окна, установить систему освещения.

О планах рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Также, по его словам, в городе должны отреставрировать 13 объектов культурного наследия. В ближайшее время начнется реконструкция Литературного квартала.

ТагилСити.Ру уточняет, что власти Екатеринбурга планировали провести реставрационные работы дома купца Аксенова, построенного в XIX веке. Здание, которое находится в ветхом состоянии, сейчас пустует. Максимальная стоимость контракта — 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось о закрытии на два года Екатеринбургского государственного цирка им. В.И. Филатова. Его будут ремонтировать. Сотрудники цирка из-за проведения работ не пострадают. Технический персонал будет задействован в реконструкции или выйдет на работу в гостиницу, а артисты — в другие цирки.