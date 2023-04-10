В Иркутской области 27 человек пострадали от укусов клещей

С начала сезона 27 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первый укус был зарегистрирован еще в марте. На текущий момент активность клещей зарегистрирована в Иркутске, Байкальске, Усолье-Сибирском, Ангарске, а также в Иркутском, Качугском, Ольхонском районах. Среди пострадавших есть один ребенок.

На исследование в лабораторию поступило 16 клещей. Два вредителя оказались переносчиками энцефалита.

Жителям региона напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от энцефалита является вакцинация. С начала 2023 года прививки поставили больше 33 тыс. человек.

На прошлой неделе первый укус клеща зарегистрировали в Вологодской области. Многолетние наблюдения показывают, что пик активности вредителей наступит в мае-июне.