Зампред ЦБ России Заботкин: проседание курса рубля связано с экспортной выручкой

Ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Об этом 10 апреля заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться», — отметил он на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ за 2022 год.

По его словам, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара. Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию на конец декабря — начало января. Зампред ЦБ указал, что динамика курса рубля впредь будет более гладкой.

7 апреля курс доллара, евро и юаня впервые с апреля 2022 года превысили свои значения. Так, доллар вырос до 83,50 рубля. Его рост составил 2,09%, а курс евро превысил 91 рубль, на 1,8%. Кроме того, юань превысил 12 рублей. Рост составил 1,78%. После этого она продолжала держаться на уровне 11,9–12 рублей.

В тот день кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД РФ Эльвира Белозорова заявила, что от доллара стоит ждать повышения до 90 рублей, а евро может достигнуть отметки в 105 рублей. Она рассказала «Известиям», что на таком уровне курс может закрепиться в текущем году.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.