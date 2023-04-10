Ограничения на дорогах ввели из-за метели в ХМАО

В ХМАО прогнозируют сильную метель и порывистый ветер. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.

В связи с неблагоприятным прогнозом на дорогах округа ввели ограничение скорости — максимум 70 км/ч. Так, превышение скорости запрещено на участках автодороги Ханты-Мансийск – Талинка – Советский и Нягань – Талинка.

Автоинспекторы просят водителей следить за дорогой, не совершать опасные маневры, а перед поездкой — проверить исправность световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам рекомендуют снимать капюшоны и наушники при переходе проезжей части, пишет Muksun.fm.

Ранее жителей Челябинска предупредили о похолодании. К концу недели ночные температуры будут достигать –10 градусов.