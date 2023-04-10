«Ласточка» сбила пенсионерку в Тверской области

Электричка сбила 62-летнюю жительницу Москвы в Зубцовском районе Тверской области, сообщила пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 апреля, на 180-м км перегона Княжьи Горы – Обовражье. Скоростной электропоезд «Ласточка» сообщением Ржев – Москва наехал на пенсионерку, которая шла вдоль ж/д путей. Чтобы избежать наезда, машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но ЧП предотвратить не удалось.

В результате происшествия москвичка получила рваную рану руки. Ее доставили в Ржевскую больницу, пишут «Тверские ведомости».

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в феврале сообщалось, что в Подмосковье поезд насмерть сбил возвращавшуюся со свидания девочку. Она зацепилась рюкзаком за электропоезд.