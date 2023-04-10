Жителей Челябинска предупредили о похолодании

В Челябинск придет похолодание. В ближайшие дни в городе будет тепло, а под конец недели станет значительно прохладнее.

Как пишет kursdela.biz со ссылкой на синоптиков, с понедельника по четверг в ночные часы столбик термометра будет опускаться до –3 градусов, но днем ожидается до +13. В пятницу резко похолодает до –5 ночью и до +1 днем. В субботу в ночное время столбики термометров покажут до –9 градусов, днем будет не выше +3.

При этом порывы ветра будут достигать 12 м/с. Осадков синоптики на этой неделе не обещают.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Крыму ожидается сильный ветер и осадки. Например, в Ростовской области порывы ветра 11 апреля будут достигать 24 м/с.