Чистый четверг в 2023 году: приметы и суеверия

13 апреля 2023 года на православном календаре Чистый четверг перед Пасхой. Рассказываем о приметах и суевериях этого праздника — одного из наиболее известных в народе на Страстную неделю.

Испокон веков люди верили, что в Великий четверг следует принимать водные процедуры до рассвета и начинать печь куличи.

Одно из основных суеверий связано с уборкой в доме. В жилье, утверждают в народе, нужно навести идеальный порядок. Оставлять вещи или предметы быта нестиранными или грязными люди называют плохой приметой.

Стричь волосы и ногти, брить лицо, умываться на рассвете — всё это входит в категорию хороших обрядов, способствующих очищению перед «праздниковым праздником».

Предки внимательно смотрели на куличи. Если главное пасхальное угощение поднимется быстро, значит, грядущий год будет богатым. Еще в тесто вкладывали монетку: кому она попадется, тот в семье будет самым счастливым. А вот если первый кулич сгорит, ждать неприятностей.

На Руси считали, что хорошая погода на Чистый четверг «прогнозирует» не только погожие дни до конца весны, но и счастье в семейной жизни.

До Великого четверга нужно отдать все долги: ни давать взаймы, ни одалживать в этот день и до Воскресенья Христова уже нельзя. В противном случае, говорят в народе, деньги уйдут из семьи, прибыль уменьшится.

При выходе из дома суеверные люди мечтают увидеть кошку — она предвестник финансового благополучия. Собака же, напротив, к сложному жизненному периоду.

Специально для наших читателей — история праздника Чистый четверг.

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