Численность лис выросла в три раза в Кроноцком заповедники Забайкалья

Численность лис в Кроноцком заповеднике Забайкальского края за год выросла более чем в три раза. Количество животных побило десятилетний рекорд.

Учет численности наземных млекопитающих осуществлялся по их следам на зимних маршрутах. По словам ученых, численность камчатского соболя, ради сохранения которого и был создан заповедник, осталась стабильной. Популяция зайцев-беляков сократилась по сравнению с прошлым периодом c 107 тыс. до 70 тыс. особей, однако такая динамика является нормой для данного вида. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

По итогам прошлых учетов в заповеднике насчитывали не больше 700 лис. По последним данным, на территории находятся больше 2,3 тыс. лис. Число рысей сократилось с 60 до 18. Ученые предполагают, что дикие кошки перешли в скрытые места проживания за пределами маршрутов учета.

Ранее сообщалось, что исторический максимум изюбрей насчитали на побережье Байкала. Около озера проживают 54 группы животных.