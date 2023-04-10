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Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», исполняющим обязанности стал Хохлов

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Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщила пресс-служба команды 10 апреля.

«Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — говорится в заявлении.

И.о. главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб Бердыева.

«Сочи» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера в конце декабря 2022 года. Команда с ним провела всего пять матчей: три поражения, две победы.

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Накануне «Сочи» уступили «Крыльям Советов» 2:1.

После 22 туров «Сочи» занимает девятое место, имея в активе 31 очко.

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