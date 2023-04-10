Четыре температурных рекорда зафиксировали за месяц во Владивостоке

Четыре температурных рекорда зарегистрировали на территории Владивостока в марте. В отдельные периоды воздух прогревался на 7–10 градусов больше нормы.

По данным Примгидромета, рекорды зарегистрированы 7, 20, 23 и 31 марта. Прежние максимальные температуры для этих дат были установлены с 1938 по 1942 год, пишет ИА PrimaMedia.

В течение месяца зарегистрировано неоднородное распределение осадков по территории Приморья. Интенсивные осадки наблюдались в начале второй декады месяца. 12–13 марта в регионе выпало 7–19 мм осадков, в отдельных районах до 40 мм осадков. Очень сильный снег, соответствующий показателям опасного явления, наблюдался в Свиягино, Ольое, Дальнереченске и Рощино. Во Владивостоке общее количество осадков составило 30 мм, а высота снежного покрова — 29 см.

В начале второй декады марта началось разрушение ледового процесса и вскрытие рек. Это на 8–14 дней раньше средних многолетних сроков.