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Минпромторг показал новый российский грузовик БАЗ-S36A11

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Фото: t.me/minpromtorg_ru
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Минпромторг представил новый российский грузовик БАЗ-S36A11, разработанный в Инжиниринговом центре Обуховского завода и произведенный на Брянском автомобильном заводе. Видеоролик опубликован 10 апреля на сайте ведомства.

Протестировали новый грузовик на треке НАМИ. За рулем автомобиля находился глава Минпромторга Денис Мантуров.

По данным разработчика, грузовик обладает высокой проходимостью, которую обеспечивают оси, каждая грузоподъемностью 12 т, с независимой подвеской.

Все основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 произведены в России. Так, машина оснащена двигателем производства ПАО «Автодизель» ЯМЗ-6531 Euro 5 Ярославского моторного завода мощностью 422 л.с. (310 кВт).

Кроме того, механическая коробка передач «БАЗа» имеет девять ступеней с демультипликатором, трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО «ЗМТ».

В кабине установлена система климат-контроля ООО «Завод кондиционеров Август» и автономная отопительная система салона.

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