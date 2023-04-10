Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Техподдержки лишились даже те приставки, которые ввезли в страну официально, сообщает телеканал «Известия». Владельцам гаджетов рекомендовали обращаться в магазин, где они приобретались. Проблему с гарантийным обслуживанием консолей Xbox подтвердили пользователи и ритейлеры. Российские продавцы игровых приставок выразили готовность ремонтировать гаджеты.

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