Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае из-за волн

Сильное волнение Берингова моря прогнозируют в Камчатском крае. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Высота волн в Олюторском муниципальном районе 11 апреля будет составлять до 8-9 м. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Неблагоприятное явление сохранится до утра 12 апреля.

В МЧС подчеркивают, что населенным пунктам волны не представляют угрозы.

На прошлой неделе штормовое предупреждение действовало в Коми. В регионе произошло значительное усиление ветра. Кроме того, из-за снегопада и снижения видимости было организовано движение автобусов в колоннах.