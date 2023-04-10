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FT заявила о падении уровня поддержки Украины среди американцев

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s
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Среди жителей США ослабевает поддержка Украины. Об этом 10 апреля сообщила газета Financial Times.

Бывший полицейский из Огайо Джереми Снайдер рассказал, что раньше выступал за военную и гуманитарную поддержку Украины, однако теперь считает, что выделенные средства нужны самим США.

«Украина продолжает просить больше денег, когда нам нужно больше денег внутри страны», — сказал он.

Издание отмечает, что и в Огайо, и в целом по стране всё большую популярность набирают изоляционные идеи. Особенно сильно они развиты среди избирателей-республиканцев. Газета считает, что это станет важным фактором во время президентской кампании 2024 года.

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5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации США выделили Украине более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Дипломат указала на то, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

Ранее, 4 апреля, Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

По мнению посольства России в США, выделение нового пакета военной помощи Киеву является шагом к эскалации военных действий на Украине. В дипмиссии призвали американское руководство задуматься о рисках расширения географии.

3 апреля газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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