FT заявила о падении уровня поддержки Украины среди американцев
Среди жителей США ослабевает поддержка Украины. Об этом 10 апреля сообщила газета Financial Times.
Бывший полицейский из Огайо Джереми Снайдер рассказал, что раньше выступал за военную и гуманитарную поддержку Украины, однако теперь считает, что выделенные средства нужны самим США.
«Украина продолжает просить больше денег, когда нам нужно больше денег внутри страны», — сказал он.
Издание отмечает, что и в Огайо, и в целом по стране всё большую популярность набирают изоляционные идеи. Особенно сильно они развиты среди избирателей-республиканцев. Газета считает, что это станет важным фактором во время президентской кампании 2024 года.
5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации США выделили Украине более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Дипломат указала на то, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».
Ранее, 4 апреля, Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.
По мнению посольства России в США, выделение нового пакета военной помощи Киеву является шагом к эскалации военных действий на Украине. В дипмиссии призвали американское руководство задуматься о рисках расширения географии.
3 апреля газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.