Шведы и финны просили парламент Венгрии заблокировать присоединение стран к НАТО

Граждане Швеции и Финляндии направили десятки писем в парламент Венгрии с просьбой не включать свои страны в НАТО. Они заявили, что правительство не проводило голосований, поэтому решение об их вступлении в альянс является нелегитимным. Об этом рассказал венгерский политик Ласло Кёвер в воскресенье, 9 апреля.

«Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО», — уточнил он в интервью телеканалу HIR.TV.

Кёвер добавил, что в свое время Венгрия провела референдум по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу.

По его словам, юридическое утверждение соглашения о включении Швеции в НАТО еще не решено, и на данный момент политическая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» еще обсуждает этот вопрос.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. На конец года они смогли получить одобрение 28 из 30 стран блока — всех, кроме Венгрии и Турции.

В июне 2022 года Анкара представила десять условий для снятия вето на их членство. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).

21 января 2023 года датско-шведский политик, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан перед посольством Турции в Стокгольме публично сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

В конце января Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

В конце марта политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт пока не может одобрить членство Швеции в НАТО из-за ее вмешательства во внутренние дела страны. Орбан указал, что шведы должны убедить венгерских депутатов, что такая ситуация не станет проблемой в будущем и не ухудшится с принятием королевства в альянс.

Позднее в Будапеште и Анкаре заявляли о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В тот же день генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО. По его словам, альянс находится в контакте с Турцией, чтобы ускорить вступление Швеции.