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Песков не исключил, что США действительно следят за Зеленским, как и за другими лидерами

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля заявил на брифинге журналистам, что нельзя исключать возможность слежки со стороны США за президентом Украины Владимиром Зеленским.

«То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало», — сказал он.

Таким образом, по словам Пескова, нельзя исключать и того, что за Зеленским Вашингтон ведет слежку.

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Накануне телеканал CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею.

Вместе с тем директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев высказал мнение, что Зеленский полностью контролируется США, и сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна.

В свою очередь, политический аналитик Александр Асафов предположил, что в связи с сообщениями о планируемом контрнаступлении Украины контроль за Зеленским только усилят.

Он добавил, что в США опасаются, что глава Украины может пойти на какие-то неконтролируемые и неожиданные шаги, и поэтому вынуждены перепроверять его действия.

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