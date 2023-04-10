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УПЦ лишили права пользования землями на территории города Ровно

Мэр украинского Ровно сообщил о лишении УПЦ права пользования землями на территории города
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/SOPA Images
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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) лишилась права пользования земельными участками на территории города Ровно. Об этом 10 апреля сообщил мэр города Александр Третьяк в своем Telegram-канале.

Решение было принято на внеочередной сессии Ровенского городского совета. По словам Третьяка, голосование стало «историческим моментом на духовном фронте Ровно».

Он также добавил, что с требованием о запрете деятельности УПЦ депутаты городского совета обращались в Верховную раду, кабинет министров Украины и Управление службы безопасности Украины в Ровенской области.

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Накануне, 9 апреля, противники УПЦ предприняли попытку захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

8 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ в селе Липовец под Киевом.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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