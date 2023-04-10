УПЦ лишили права пользования землями на территории города Ровно

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) лишилась права пользования земельными участками на территории города Ровно. Об этом 10 апреля сообщил мэр города Александр Третьяк в своем Telegram-канале.

Решение было принято на внеочередной сессии Ровенского городского совета. По словам Третьяка, голосование стало «историческим моментом на духовном фронте Ровно».

Он также добавил, что с требованием о запрете деятельности УПЦ депутаты городского совета обращались в Верховную раду, кабинет министров Украины и Управление службы безопасности Украины в Ровенской области.

Накануне, 9 апреля, противники УПЦ предприняли попытку захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

8 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области после того, как областной совет запретил работу УПЦ на территории региона. В тот же день сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ в селе Липовец под Киевом.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.