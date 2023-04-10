Chery представила новый бренд Sterra

Китайская автомобильная компания Chery на презентации, главной темой которой стала стратегия электрификации и расширение модельного ряда, представила новый бренд электромобилей Sterra. Как пишет 7 апреля портал «Авторевю», его первой моделью станет большой седан Sterra ES.

Ожидается, что на рынке он будет представлен уже до конца 2023 года. До этого седан появлялся на презентациях под кодом E03 и предполагалось, что машина будет выходить под маркой Exeed. На нынешнем смотре Sterra ES пока была показана только в формате концепт-кара, объявленными характеристиками которого являются длина 4,95 м, ширина 1,96 м и колесная база 2,9 м.

Далее, в 2024 году, конструкторы запланировали выход на рынок среднеразмерного кроссовера Sterra ET. Он также был представлен в виде концепт-кара с наглухо затонированными стеклами, о его характеристиках пока объявлено не было. Предполагается, что впоследствии в коллекции электромобилей Sterra появятся также кроссоверы и минивэн.

Название нового бренда, приоритетом которого заявлен комфорт, образовано от словосочетания Star Era. Все его автомобили будут работать на специально созданной для этого электрической платформе E0X, которая имеет 800-вольтовую электросистему и пневматическую подвеску, чего ранее у Chery не было. Ожидается, что пробег на одной зарядке будет превышать 700 км.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Chery анонсировала появление на российском рынке сразу двух седанов — Omoda S5 и Chery Arrizo 8. По данным издания, Omoda S5 (в Китае — Chery Arrizo 5 Plus) дебютирует в России до конца весны. На нее уже получено «Одобрение типа транспортного средства». Следом за ней летом появится Chery Arrizo 8.

В тот же день стало известно, что за год в России было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими автопроизводителями по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Отмечалось, что общее количество китайских дилеров к концу I квартала текущего года составило 1114, в то время как год назад их было 735. В частности, резкий рост обеспечила новая марка Omoda. Помимо этого, расширились и ранее присутствовавшие на российском рынке дилерские сети, среди которых EXEED, Chery, Geely, FAW, Changan, JAC и Dongfeng.