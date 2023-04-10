Покупатель и продавец магазина в Одессе поспорили из-за песни на русском языке

В одном из магазинов одежды в Одессе потребовали выключить песню на русском языке. Об этом 10 апреля сообщило издание «Страна.ua».

В местных Telegram-каналах стало распространяться видео, на котором девушка по-украински просит хозяйку магазина выключить российскую песню, мотивируя это требованием законодательства. Женщина не стала выполнять требование и после минутного спора ушла в другое помещение.

Ранее, 19 марта, пожилой мужчина во Львове набросился на двух жительниц Днепра, из-за того что те говорили на русском языке. Он спросил у девушек, откуда они приехали. Получив ответ на русском, он призвал девушку освоить «государственный язык» и предпринял попытку нанести ей удар сумкой.

Ранее, 17 марта, глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин пообещал избавиться от русского языка в регионе. Он заявил, что русского языка не будет на празднике первого звонка в школах, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти.

В тот же день сообщалось, что в Одессе дерусифицировали название парка Победы, название теперь не на русском языке, а на украинском. Между тем парк назван в честь Победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

На Украине с 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.