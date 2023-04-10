Первый в сезоне укус клеща зафиксировали в Вологодской области

Первый в этом сезоне укус клеща в Вологодской области зафиксировали в Сокольском районе. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации агентства, 7 апреля к медикам обратился первый пациент.

В прошлом году первый укус клеща зарегистрировали 11 апреля в Бабаевском округе. Всего за 2022 год от этих насекомых пострадали 8465 человек.

Многолетние наблюдения показали, что наибольшая активность клещей регистрируется в Вологодской области в мае-июне.

Ранее в апреле иммунолог Николай Крючков назвал первые признаки укуса клеща. В первую очередь это общее недомогание и сильное повышение температуры.