Названы опасности при поджоге сухой травы

Главная опасность при поджоге сухой травы связана с риском потерять контроль над распространением огня. Об этом независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал в понедельник, 10 апреля.

«Горение распространяется и становится большим, человек, который поджег, с ним уже не справляется. Огонь уходит либо в лес, либо на постройки рядом, как мы знаем по опыту прошлых лет, когда выгорают целые деревни», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, большинство тех, кто поджигает траву весной, делает это для того, чтобы избавиться от старой. Это можно сделать более безопасно.

«Но на этой же площади можно взять грабли, собрать в одно место, поставить бочку, рядом ведро с водой, и сжигать в бочке сухую траву. Так более безопасно, но более трудоемко», — отметил Назаров.

Он добавил, что есть понятие противопожарного разрыва. Если человек поджигает траву при его отсутствии до хозяйственных построек, тогда огонь точно перейдет на них.

«Если ты принял меры безопасности, то можно поджигать. Если ты не создал условия, чтобы огонь не перекинулся, поджигать нельзя, он точно уйдет», — заключил специалист.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября, сообщает телеканал «360».

7 апреля в районе Новые Ватутинки вспыхнули поля. Недалеко от возгорания находятся жилые дома. На место пожара выехали экстренные службы.

В тот же день ликвидировали восемь возгораний сухой травы в Липецкой области. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м. 28 марта в Приморском крае пожарные ликвидировали девять природных пожаров общей площадью горения 209 га.