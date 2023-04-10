АвтоВАЗ испытал российскую ABS в Якутске

В Якутске испытали российскую антиблокировочную систему тормозов (ABS), рассказал в понедельник, 10 апреля, руководитель проекта АО «АвтоВАЗ» Сергей Мохнаткин.

«Нам необходимы треки с высоким коэффициентом «снег-лед». Здесь (в Якутии. — Ред.) погодные условия еще позволяют это делать, поэтому мы сюда приехали с тем, чтобы продолжить зимние тесты», — пояснил собеседник телеканала «Мир 24».

Как отметил Мохнаткин, ABS имеет два назначения.

«Первое — это эффективность тормозная, а второе — при торможении чтобы автомобиль был управляемым и устойчивым. Вот эти два параметра мы проверяем на подъемах и на спусках сейчас, чтобы именно в этих режимах не было проблем», — сказал эксперт.

Сообщается, что ABS дает возможность не потерять управление машиной во время резкого торможения.

С 1 ноября 2023 года планируется вернуть обязательство по установке систем ABS на отечественные авто. Требование по обязательному оснащению автомобилей антиблокировочной системой тормозов может быть возвращено специальным постановлением правительства.