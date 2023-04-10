Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Глава ЦБ Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

В Китае назвали вероятную причину утечки документов Пентагона

Global Times: политический раскол в США спровоцировал утечку документов Пентагона
0
Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политический раскол внутри США мог спровоцировать утечку документов Пентагона. Такое мнение 9 апреля выразили китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times.

«У демократов и республиканцев есть давние разногласия по поводу цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Киева в борьбе с Москвой. Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины», — сказал источник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Журналисты добавили, что даже если в документах содержится ложная информация, они в любом случае подорвут дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уверенность Запада в необходимости продолжать поддерживать киевский режим в конфликте.

«Реакция украинских властей показывает, что Киев нервничает», — отметили в издании.

Другой анонимный источник допустил, что Москва не может стоять за появлением документов в интернете. Если бы российские спецслужбы получили секретные документы, они бы не распространили их, чтобы не потерять источники, пояснил эксперт. Кроме того, в случае публикации разведданных противник изменяет планы, что также невыгодно второй стороне.

Два шага назад: как меняется риторика про украинский кризис в США
Американские политические элиты по-разному смотрят на будущее конфликта

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что за утечками документов из Пентагона стоит Россия. Он отметил лишь, что Запад всегда и во всем стремится обвинить Москву.

Секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины утекли в Сеть 6 апреля. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

На следующий день в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

Позднее, 8 апреля, американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023