Политический раскол внутри США мог спровоцировать утечку документов Пентагона. Такое мнение 9 апреля выразили китайские эксперты, опрошенные изданием Global Times.

«У демократов и республиканцев есть давние разногласия по поводу цены, которую Вашингтон должен заплатить за поддержку Киева в борьбе с Москвой. Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины», — сказал источник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Журналисты добавили, что даже если в документах содержится ложная информация, они в любом случае подорвут дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уверенность Запада в необходимости продолжать поддерживать киевский режим в конфликте.

«Реакция украинских властей показывает, что Киев нервничает», — отметили в издании.

Другой анонимный источник допустил, что Москва не может стоять за появлением документов в интернете. Если бы российские спецслужбы получили секретные документы, они бы не распространили их, чтобы не потерять источники, пояснил эксперт. Кроме того, в случае публикации разведданных противник изменяет планы, что также невыгодно второй стороне.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что за утечками документов из Пентагона стоит Россия. Он отметил лишь, что Запад всегда и во всем стремится обвинить Москву.

Секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины утекли в Сеть 6 апреля. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

На следующий день в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

Позднее, 8 апреля, американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.