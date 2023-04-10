Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

В Свердловской области число горящих строений в СНТ достигло 20

0
Фото: t.me/mchs66
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области в СНТ «Светлый» пожар охватил 20 строений. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 10 апреля.

Отмечается, что площадь возгорания в СНТ городского округа Сухой Лог составляет 10 га. По данным агентства, пожар начался в первой половине дня 10 апреля. Тогда огонь успел охватить площадь вдвое меньше.

В пресс-службе уточнили, что пожар в СНТ начался в результате возгорания сухой травы. В его ликвидации принимают участие 35 огнеборцев и 12 единиц техники.

С глаз золой: в РФ могут ужесточить контроль за пожароопасными отходами
Какие меры предложено предпринять властям

Ранее, 7 апреля, в Сети появились кадры пожара, который вспыхнул в поле в Новой Москве. Отмечалось, что огонь вспыхнул в районе Новые Ватутинки поселения Десеновское.

Ранее в этот же день ликвидировали восемь возгораний сухой травы в Липецкой области. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м.

28 марта в Приморском крае пожарные ликвидировали девять природных пожаров общей площадью горения 209 га.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023