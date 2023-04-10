В Свердловской области число горящих строений в СНТ достигло 20

В Свердловской области в СНТ «Светлый» пожар охватил 20 строений. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 10 апреля.

Отмечается, что площадь возгорания в СНТ городского округа Сухой Лог составляет 10 га. По данным агентства, пожар начался в первой половине дня 10 апреля. Тогда огонь успел охватить площадь вдвое меньше.

В пресс-службе уточнили, что пожар в СНТ начался в результате возгорания сухой травы. В его ликвидации принимают участие 35 огнеборцев и 12 единиц техники.

Ранее, 7 апреля, в Сети появились кадры пожара, который вспыхнул в поле в Новой Москве. Отмечалось, что огонь вспыхнул в районе Новые Ватутинки поселения Десеновское.

Ранее в этот же день ликвидировали восемь возгораний сухой травы в Липецкой области. Общая площадь горения превысила 1,5 тыс. кв. м.

28 марта в Приморском крае пожарные ликвидировали девять природных пожаров общей площадью горения 209 га.