Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Глава ЦБ Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даже после того как был раскрыт факт слежки Соединенными Штатами за президентом Украины Владимиром Зеленским, контроль за его действиями не станут снимать. Вероятнее всего, в связи с сообщениями о планируемом контрнаступлении Украины контроль за ним только усилят. Такое мнение политический аналитик Александр Асафов высказал в понедельник, 10 апреля.

«Мы видим, как слитые документы Пентагона уже не оспаривают по существу, критикуя лишь некоторые моменты. Видимо, мы наблюдаем такую причудливую смесь реальности с выдумкой. То, что американцы следили за Зеленским, — это забавный факт, который говорит о том, что доверия к нему нет совсем», — сказал Асафов в разговоре с Lenta.Ru.

Он допустил, что в США опасаются, что глава Украины может пойти на какие-то неконтролируемые и неожиданные шаги, и поэтому вынуждены перепроверять его действия. При этом раскрытие факта слежки мало повлияет на отношения двух стран, считает эксперт.

«Хоть Зеленскому это будет и неприятно, но контроль за ним только усилят. Наступление ВСУ должно пройти по американскому плану, а значит, США должны контролировать все направления украинской политики, включая и действия президента», — заключил он.

Два шага назад: как меняется риторика про украинский кризис в США
Американские политические элиты по-разному смотрят на будущее конфликта

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что США шпионили за Зеленским. Он отметил, что утечки документов Пентагона «достаточно интересные», их изучают и широко обсуждают, пишет Life.Ru.

В свою очередь директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев высказал мнение, что Зеленский полностью контролируется Соединенными Штатами Америки, и сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна.

По его словам, Зеленскому даются Вашингтоном задания, а затем просто контролируется ход их исполнения, пишет Pravda.Ru. При этом, по мнению эксперта, украинский лидер «как человек творческий» иногда может вносить какие-то нюансы в определенные операции от себя.

Накануне, 9 апреля, телеканал CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Отмечалось, что Вашингтон собирал информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов, сообщает телеканал «360». Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в Сеть ранее.

По словам источника CNN, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.

Ранее стало известно, что новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в Сети. В частности, из раскрытых документов стало известно, что США осуществляли шпионаж за Владимиром Зеленским. Также выяснилось, что Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023