Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США

Даже после того как был раскрыт факт слежки Соединенными Штатами за президентом Украины Владимиром Зеленским, контроль за его действиями не станут снимать. Вероятнее всего, в связи с сообщениями о планируемом контрнаступлении Украины контроль за ним только усилят. Такое мнение политический аналитик Александр Асафов высказал в понедельник, 10 апреля.

«Мы видим, как слитые документы Пентагона уже не оспаривают по существу, критикуя лишь некоторые моменты. Видимо, мы наблюдаем такую причудливую смесь реальности с выдумкой. То, что американцы следили за Зеленским, — это забавный факт, который говорит о том, что доверия к нему нет совсем», — сказал Асафов в разговоре с Lenta.Ru.

Он допустил, что в США опасаются, что глава Украины может пойти на какие-то неконтролируемые и неожиданные шаги, и поэтому вынуждены перепроверять его действия. При этом раскрытие факта слежки мало повлияет на отношения двух стран, считает эксперт.

«Хоть Зеленскому это будет и неприятно, но контроль за ним только усилят. Наступление ВСУ должно пройти по американскому плану, а значит, США должны контролировать все направления украинской политики, включая и действия президента», — заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что США шпионили за Зеленским. Он отметил, что утечки документов Пентагона «достаточно интересные», их изучают и широко обсуждают, пишет Life.Ru.

В свою очередь директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев высказал мнение, что Зеленский полностью контролируется Соединенными Штатами Америки, и сама постановка вопроса о шпионаже за ним с их стороны неуместна.

По его словам, Зеленскому даются Вашингтоном задания, а затем просто контролируется ход их исполнения, пишет Pravda.Ru. При этом, по мнению эксперта, украинский лидер «как человек творческий» иногда может вносить какие-то нюансы в определенные операции от себя.

Накануне, 9 апреля, телеканал CNN сообщил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею. Отмечалось, что Вашингтон собирал информацию о недостатках вооружения Украины, противовоздушной обороне (ПВО), а также численности батальонов, сообщает телеканал «360». Как сообщил телеканал, это подтверждают некоторые подлинные секретные документы Пентагона (штаб-квартиры министерства обороны США), утечка которых произошла в Сеть ранее.

По словам источника CNN, в связи с утечкой информации Украина изменила некоторые военные планы.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.

Ранее стало известно, что новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в Сети. В частности, из раскрытых документов стало известно, что США осуществляли шпионаж за Владимиром Зеленским. Также выяснилось, что Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.