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Микробиолог объяснила попадание кишечной палочки в продукты

Микробиолог Юшина: кишечная палочка попадает в еду из-за «болезни грязных рук»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Кишечная палочка попадает в продукты питания при разделке туш животных, при перекрестном обсеменении с оборудования и с грязных рук персонала, заявила в интервью «Газете.Ru» в понедельник, 10 апреля, руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, доктор технических наук Юлия Юшина.

«При убое и переработке животных, птицы, рыбы и так далее происходит обсеменение этими бактериями, и это неизбежно. Например, вы берете тушу, снимаете с нее шкуру и начинаете из нее делать полуфабрикаты. Понятное дело, что то, что было в кишечнике, что сформировано микрофлорой самого животного, потом может присутствовать и в продукте», — сказала специалист.

Юшина также отметила, что в любой еде, которую готовят руками и не обрабатывают термически, «часто будет присутствовать кишечная палочка». Выходом для производителей она назвала тщательную санитарию и гигиену во время переработки сырья. К примеру, по словам эксперта, в ходе обработки фруктов и овощей их надо очень тщательно промывать, «возможно даже с мылом».

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29 марта врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала роллы отличной средой для размножения кишечной палочки. Она подчеркнула, что такое отравление может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач пояснила, что рис, который является основой данного блюда, хорошо впитывает влагу, что способствует размножению бактерий. Этот процесс может начаться, пока курьер доставляет роллы, даже если их хорошо приготовили, отметила Соломатина.

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