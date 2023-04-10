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Россияне значительно сократили расходы на замену шин

«Ъ»: в первом квартале текущего года продажи автомобильных шин в России упали на 16%
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Россияне сократили расходы на покупку автомобильной резины. В первом квартале этого года продажи упали на 16% в количественном выражении, или на 42% в денежном, пишет в понедельник, 10 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные производителей и маркетплейсов.

Эксперты объясняют это ажиотажным спросом на рынке в марте 2022 года, когда многие опасались дефицита, а также тем, что сейчас россияне стали выбирать более бюджетные марки.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на систему «Честный знак», в 2022 году в России было продано более 35 млн шин. Это почти на 15% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными оказались шины, предназначенные для установки на 16-дюймовые колесные диски. На них пришлось 25% купленных шин. Следом идут 15-дюймовые шины, их купили более 21% автовладельцев. На 14-дюймовые пришлось более 13%, уточняет издание.

По словам вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, завозная резина идет в основном из стран Европы, Китая и Кореи. Кроме того, сейчас вышли новые производители. Эксперт добавил, что также на складах продается резина 2019–2021 годов выпуска.

«Всё есть, все крупные оптовики как возили, так и возят, только логистика по времени увеличилась, а так ничего не изменилось», — подчеркнул он.

В целом дефицита шин на российском рынке не ожидается, указала исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. Она отметила, что у шинных заводов в России достаточный потенциал, чтобы удовлетворить потребности российского рынка. Помимо этого поставщики налаживают новые каналы импорта.

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Ранее, 28 марта, автомобильный эксперт Егор Васильев призвал автовладельцев не затягивать с заменой шин, поскольку зимние шины изнашиваются намного активнее летних, особенно при езде по асфальту. Оптимальным временем для перехода на летнюю резину эксперт назвал первую половину апреля.

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