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Эксперт объяснил значимость законопроекта о майнинге

Эксперт Акулинкин: после принятия законопроекта о майнинге к индустрии присоединятся инвесторы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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После принятия Госдумой (ГД) законопроекта о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами к индустрии присоединятся институциональные инвесторы, что позволит РФ конкурировать за первое место в мире по майнинговым мощностям, рассказал «Известиям» финансовый директор майнинг-пула EMCD, вице-президент РАКИБ Станислав Акулинкин.

«В России готовится законодательство, регламентирующее майнинговую деятельность. После принятия Государственной думой РФ соответствующих нормативных правовых актов к индустрии присоединятся институциональные инвесторы, что позволит нашей стране конкурировать за первое место в мире по майнинговым мощностям», — сказал он.

Как он отметил, РФ — крупнейший экспортер электроэнергии и энергоресурсов, в стране долговременный устойчивый профицит энергогенерирующих мощностей с низкой себестоимостью производства электроэнергии, вследствие чего основное конкурентное преимущество майнинга в России — низкая себестоимость.

Кроме того, он добавил, что в стране холодный климат, что способствует экономии на охлаждении майнингового оборудования, а также развита технологическая инфраструктура для обслуживания и ремонта техники, высокий уровень подготовки квалифицированных кадров.

«Относительно невысокое количество инвестиционных возможностей для граждан также способствует данному виду деятельности — в России насчитывается несколько сотен тысяч активных майнеров», — объяснил Акулинкин.

Под чистую монету: закон о майнинге начнет действовать с июля
Какую ответственность введут за его несоблюдение

Ранее, 7 апреля, директор по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова рассказала «Известиям», что РФ находится на одном уровне с США по доле задействованных в майнинге мощностей от общего объема производства электроэнергии. Она уточнила, что у майнинга в РФ пока двойственные перспективы. Так, по ее словам, с одной стороны, развитие промышленности требует его ограничения, а с другой — майнинг тоже может способствовать развитию промышленности.

Как писали «Известия» 9 марта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023 года. При этом норма начнет действовать с июля.

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