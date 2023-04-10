Песков оценил предложение КНР к Франции предоставить свой план урегулирования на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля прокомментировал предложение китайского председателя Си Цзиньпина президенту Франции Эммануэлю Макрону представить собственный план по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Песков отметил, что Париж в настоящее время вряд ли может претендовать на роль посредника, так как он фактически занимает сторону одного из участников конфликта.

«Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — подчеркнул представитель пресс-секретарь президента РФ.

Пока сложно представить себе какие-то посреднические усилия, дополнил Песков.

О том, что Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования конфликта на Украине, стало известно 7 апреля. Лидеры страны обменялись мнениями по украинской ситуации в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу. Китайский лидер отметил, что Франция может внести конкретные предложения по политическому урегулированию кризиса, а КНР готова поддержать республику в этом вопросе и сыграть конструктивную роль.

Тем временем Си Цзиньпин сказал, что затягивание конфликта на Украине нанесет вред всем странам. Он назвал единственным правильным выходом из ситуации политическое урегулирование.

В феврале КНР обнародовала документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Ключевыми пунктами стали необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Россия проявила уважение к китайскому мирному плану.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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