Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Глава ЦБ Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении
Сюжет:

Песков оценил предложение КНР к Франции предоставить свой план урегулирования на Украине

0
Фото: REUTERS/Jacques Witt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля прокомментировал предложение китайского председателя Си Цзиньпина президенту Франции Эммануэлю Макрону представить собственный план по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Песков отметил, что Париж в настоящее время вряд ли может претендовать на роль посредника, так как он фактически занимает сторону одного из участников конфликта.

«Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — подчеркнул представитель пресс-секретарь президента РФ.

Пока сложно представить себе какие-то посреднические усилия, дополнил Песков.

«Россия вынуждена будет реагировать»
Путин высказался о поставках боеприпасов Киеву, оценил мирный план КНР и провел переговоры с Си

О том, что Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования конфликта на Украине, стало известно 7 апреля. Лидеры страны обменялись мнениями по украинской ситуации в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу. Китайский лидер отметил, что Франция может внести конкретные предложения по политическому урегулированию кризиса, а КНР готова поддержать республику в этом вопросе и сыграть конструктивную роль.

Тем временем Си Цзиньпин сказал, что затягивание конфликта на Украине нанесет вред всем странам. Он назвал единственным правильным выходом из ситуации политическое урегулирование.

В феврале КНР обнародовала документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Ключевыми пунктами стали необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Россия проявила уважение к китайскому мирному плану.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023