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В Петербурге ликвидировали подпольное производство табака

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Сотрудники полиции пресекли незаконное производство табачных изделий в Петербурге и на территории Ленинградской и Тверской областей. Об этом сообщается на сайте МВД России в понедельник, 10 апреля.

По информации ведомства, подпольное производство организовали на Лифляндской улице в Петербурге, в городе Тосно Ленобласти и в Калязинском районе Тверской области. По этим адресам правоохранители нашли сырье, упаковочные материалы, а также 11 производственных линий.

Склад продукции находился в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области. Оперативники изъяли более 100 т табака, около 1 млн пачек сигарет и более 500 тыс. поддельных акцизных марок.

В качестве подозреваемых полицейские задержали шесть человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Расследование продолжается, отмечает телеканал «78».

Ранее в январе сообщалось, что интернет-площадки стали крупнейшими каналами по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции и табака, что запрещено законом. Так, за 2022 год и январь текущего года Общественный совет выявил 55 подобных интернет-ресурсов,.

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