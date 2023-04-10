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Песков заявил о праве Китая реагировать на провокационные действия США

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Фото: Global Look Press/Wang Yu
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Заявление США о готовности рассмотреть отправку своих военных на Тайвань носит провокационный характер по отношению к Китаю, в связи с чем КНР имеет полное право отреагировать на него. Об этом заявил 10 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы с вами за очень короткий период становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к КНР. Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как указал Песков, Китай имеет право проводить в том числе военные маневры в соответствии с международным законодательством.

«Все должны уважать право Китая и других стран на подобные действия», — добавил представитель Кремля.

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Ранее, 8 апреля, глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США готовы будут рассмотреть вопрос отправки своих военнослужащих на Тайвань в случае вторжения туда Китая.

В этот же день глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко сообщил, что претензии Китая на Тайвань являются «коммунистическим заблуждением». Он указал, что данное «заблуждение» якобы основывается на «глубоко дискредитированной политической программе».

6 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином из-за Тайваня. По его словам, США хотят сохранить мир и стабильность между странами.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и планирует добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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