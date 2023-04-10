В Кремле указали на стремление Запада во всем обвинять Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что за утечками документов из Пентагона стоит Россия. Во время брифинга в понедельник, 10 апреля, официальный представитель Кремля отметил лишь, что Запад всегда и во всем стремится обвинить Москву.

«Никак не могу комментировать. Это склонность во всем и всегда винить Россию и списывать всё на нее. Но это сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать», — сказал Песков.

6 апреля в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

На следующий день в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что слитые секретные документы об украинском конфликте являются очередным подтверждением участия в нем Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в документах может быть подлинной частично и требует тщательной проверки.

Позднее, 8 апреля, минюст США начал расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, ее поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Как сообщил источник газеты The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных, доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников.

9 апреля политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» заявил, что публикацию засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины следует рассматривать как дезинформацию, цель которой — спровоцировать Вооруженные силы России на «неадекватные шаги».

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.