Профессор Театрального института имени Щукина Ада Пушкина умерла в 92 года

Педагог и профессор Театрального института имени Бориса Щукина Ада Пушкина умерла 8 апреля в возрасте 92 лет. Об этом сообщил 10 апреля ректор учебного заведения Евгений Князев.

«Она скончалась в субботу рано утром. Сейчас решается все [по прощанию]», — цитирует его ТАСС.

По данным ректора, похороны, вероятно, пройдут во вторник, 11 апреля. В 10:00 часов начнется отпевание в храме Преображения Господня на Песках, а в 11:30 — прощание в институте.

Известно, что учениками Ады Пушкиной в разное время были Максим Аверин, Леонид Ярмольник, Мария Аронова, Виктор Проскурин, Мария Порошина и многие другие актеры. По словам Князева, многие из ее воспитанников в последние годы помогали своему педагогу.

«У нее было очень много учеников, огромное количество. <…> Они помогали ей в последние годы, поддерживали ее жизнь, поддерживали ее дыхание, поддерживали ее духовно», — отметил Князев.

В 2020 году Ада Пушкина отметила 90-летний юбилей. Она преподавала художественное слово в Театральном училище имени Щукина (в 2003 году переименовано в Театральный институт имени Щукина) с 1964 года.