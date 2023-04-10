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СМИ сообщили о задержании обстрелявшего магазин в Киеве мужчины

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Фото: РИА Новости
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Мужчину, обстрелявшего из автомата Калашникова магазин в Киеве, задержали. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на источники в национальной полиции Украины.

Злоумышленником оказался местный житель 1973 года рождения по фамилии Соловьев.

Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства, у задержанного были найдены и изъяты охотничий карабин и 31 патрон к нему.

О том, что в Киеве мужчина открыл огонь из автомата по магазину, стало известно ранее, 8 апреля. Нападавший вступил в словесную перепалку с мужчиной на улице, после чего с криком дал несколько очередей по зданию.

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Ранее, 2 апреля, бывший американский наемник Джон Макинтайр, служивший в украинском батальоне, рассказал, что националисты перепродают оружие преступникам.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, после начала спецоперации России, объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. В том же месяце появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.

Позднее, 26 февраля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

В тот же день представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни и заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».

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