Речная навигация может открыться раньше срока в Хабаровском крае

Движение теплоходов по рекам Хабаровского края может начаться раньше обычного срока. Точные сроки открытия навигации будут зависеть от ледовой и гидрологической обстановки.

По данным правительства региона, в адрес губернатора неоднократно поступали просьбы местных жителей о начале пассажирских перевозок по рекам в более ранний срок. Руководство Хабаровского края отмечает, что ледоход на водоемах происходит на неделю раньше привычных сроков. При сохранении благоприятных условий навигация может начаться 29 апреля. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

С ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» заключены контракты на транспортное обслуживание по маршрутам Хабаровск — Победа, Хабаровск — Парус и «Хабаровск — Новокаменка. В будние дни планируется выполнение двух дачных рейсов, по выходным — четырех дачных рейсов.

В Приморском крае навигация маломерных судов стартует с 7 апреля. Соответствующее решение принято в связи с благоприятными погодными условиями.