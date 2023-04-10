Курский губернатор Старовойт отменил военный парад 9 Мая из соображений безопасности

В Курске решено не проводить военный парад Победы 9 Мая, посвященный победе в Великой Отечественной войне, из соображений безопасности. Об этом заявил 10 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона отметил, что данное решение им было принято в соответствии с обсуждениями, которые проходили на прошлой неделе с федеральными коллегами, а также теми ведомствами, которые обеспечивают безопасность в области.

«Принято решение военный парад 9 Мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — указал Старовойт на оперативном совещании.

Он также уточнил, что формат проведения общественной акции «Бессмертный полк» еще не определен, информация об этом будет опубликована позже.

В феврале в Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, он действует на период усиленных мер по защите и охране территории региона.

До этого, 22 марта, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства сообщил, что в Москве в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тыс. человек, 125 единиц вооружения и техники.

Всего, по его данным, в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.