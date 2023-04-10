Больше 1,2 тыс. единиц оружия изъяли у жителей Якутии

С начала 2023 года у жителей Якутии изъяли 1265 единиц оружия. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы совместно с сотрудниками полиции провели больше 8 тыс. проверок сохранности оружия. В отношении якутян составлено больше 1 тыс. протоколов об административных нарушениях.

Местные жители добровольно сдали 45 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии отметили, что в таких случаях граждане освобождаются от административной или уголовной ответственности, а также получают вознаграждение.

На прошлой неделе шесть винтовок и предмет, похожий на автомат Дегтярева, изъяли в ходе обыска у стоматолога в Москве. Оружие относится к периоду Второй мировой войны.