Больше 1,2 тыс. единиц оружия изъяли у жителей Якутии
С начала 2023 года у жителей Якутии изъяли 1265 единиц оружия. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.
Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы совместно с сотрудниками полиции провели больше 8 тыс. проверок сохранности оружия. В отношении якутян составлено больше 1 тыс. протоколов об административных нарушениях.
Местные жители добровольно сдали 45 единиц огнестрельного оружия. В Росгвардии отметили, что в таких случаях граждане освобождаются от административной или уголовной ответственности, а также получают вознаграждение.
На прошлой неделе шесть винтовок и предмет, похожий на автомат Дегтярева, изъяли в ходе обыска у стоматолога в Москве. Оружие относится к периоду Второй мировой войны.