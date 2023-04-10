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Глава МВД Германии пригрозила отказать в выдаче виз спортсменам из РФ

Глава МВД Германии Фезер пригрозила отказать в выдаче виз спортсменам из РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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В случае допуска россиян к соревнованиям спортивными федерациями на их участие можно будет повлиять отказом в выдаче виз. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в понедельник, 10 апреля.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Вы можете контролировать, могут ли россияне действительно принимать участие, при выдаче виз», — сказала Фезер, чьи слова приводит издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

При этом она отметила, что Германия так и поступит, если в стране будут организованы какие-либо международные соревнования.

«Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом», — заявила она, отметив, что открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы, по ее мнению, «пощечиной украинским спортсменам».

При этом министр высказалась против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.

«Это нанесло бы ущерб нашим атлетам, которые уже давно стремятся к достижению спортивных целей», — сказала она.

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28 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Свою позицию Бах аргументировал тем, что участие россиян и белорусов «работает», несмотря на продолжающийся конфликт вокруг Украины. Он подчеркнул, что политика не может быть частью спорта.

Тогда же стало известно, что исполнительный комитет МОКа отложил принятие решения по вопросу о допуске россиян и белорусов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. При этом исполком также рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших специальную военную операцию (СВО) России на Украине, в качестве нейтральных атлетов.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого, 28 февраля, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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