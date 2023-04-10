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CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским

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США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 9 апреля сообщил на своем сайте телеканал CNN со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Журналисты CNN изучили 53 документа, все они, скорее всего, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта.

Один из них показывает, что спецслужбы США шпионят за Зеленским. По словам источника телеканала, близкого к офису украинского лидера, это неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.

В секретном отчете, источником которого стала радиотехническая разведка, говорится, что Зеленский в конце февраля «предложил ударить по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с использованием беспилотных летательных аппаратов, поскольку Украина не имеет оружия подобной дальности.

Как полагают в CNN, полученные разведданные объясняют публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия. В Белом доме опасались, что Киев использует их для ударов по российским территориям.

Высокосекретные документы Пентагона, уточняется в материале, предоставили редкое свидетельство того, как США шпионят как за союзниками, так и за врагами. Ряд источников телеканала выразили опасения, что подобные разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и снизить уровень важных международных отношений.

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7 апреля газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных. По ее словам, проверка опубликованных в интернете данных продолжается.

Документы содержали в том числе и информацию о графиках поставок Киеву оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

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