Американист оценил вероятность терактов в США после вывода войск из Афганистана

Маловероятно, что в США произойдут теракты из-за решения президента страны Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Об этом 10 апреля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Таким образом он отреагировал на слова сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что США могут подвергнуться террористическим нападениям в следующие полгода из-за того, что были выведены войска из Афганистана. Как отметил Грэм, события, которые происходят сейчас в стране, в сочетании с опасностями политики открытых границ могут привести к трагедии, подобной атаке на башни Всемирного торгового центра и Пентагон в сентябре 2001 года.

Дудаков указал на то, что Грэм «никаких инсайдов не имеет». По словам эксперта, это обычная политическая демагогия, которая часто исходит от сенаторов.

«Суть его риторики состоит в том, что якобы Америка стала менее безопасной из-за того, что хаотично вывели войска из Афганистана. Но все-таки маловероятно, что исламисты какой-то теракт устроят в Америке именно из-за того, что американцы вывели войска из Афганистана два года назад, учитывая, что в эти два года никаких терактов не было», — сказал он.

В целом отношения Вашингтона с исламским миром довольно сложные, подчеркнул политолог.

«Китай усиливается в арабском мире, в том числе использует инструменты для того, чтобы восстановить отношения между Ираном и Саудовской Аравией или между Саудовской Аравией и Сирией. Позиции США, соответственно, ослабляются. Но здесь опять же я не думаю, что это приведет к какому-то росту террористической активности внутри Америки, учитывая, что последний теракт с участием исламистов в США был довольно давно», — заключил Дудаков.

Ранее, 27 марта, обозреватель Томас Лифсон рассказал о серьезных ошибках, которые допустил президент США во время вывода войск из Афганистана. По его мнению, это решение стало крахом внешней политики для Байдена. В результате Вашингтон потерял дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 6 июля в центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%. После этого талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.