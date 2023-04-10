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На Ульяновском автозаводе начали выпускать «хлебные фургоны»
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На Ульяновском автозаводе начали выпускать «хлебные фургоны»

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Фото: УАЗ
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Среди моделей автомобилей УАЗ на базе модели «УАЗ Профи» появилась новая модификация под названием «хлебный фургон», которая предназначена для транспортировки выпечки с заводов и пекарен в точки продаж. Об этом «Известиям» сообщила в понедельник, 10 апреля, пресс-служба Ульяновского автомобильного завода.

Отмечается, что для одной перевозки в фургоне можно разметить до 112 контейнеров с хлебом.

Машины производят с задним и полным приводом.

«В основе фургона лежит сварной стальной каркас профильной конструкции. Стенки выполнены из стальных листов и дерева. Отсек для перевозки хлеба оборудован системой естественной вентиляции», — рассказали в пресс-службе.

Фургон выпускается серийно на заводе без сторонних производителей кузовных настроек в отличие от предыдущих похожих модификаций «УАЗ Профи».

Ульяновский автомобильный завод — российский производитель внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что на российский рынок вышла новая автомобильная марка BAIC из Китая. На первом этапе она начнет продажи трех моделей: седана, кроссовера и внедорожника со съемным верхом. В течение года в планах запустить еще четыре новинки — все будут выпускаться на калининградском заводе «Автотор».

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7 апреля бывший глава Magna Steyr в Австрии и экс-председатель совета директоров Группы «ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжить производство автомобилей в России. Он предложил создавать не менее 270 тыс. автомобилей «Волга» совместно с Группой «ГАЗ» на заводе Volkswagen, который расположен в Калуге.

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