В США заявили о возможных трудностях в помощи Украине из-за утечки документов Пентагона

Факт распространения в Сети секретных документов Пентагона и американской разведки может повлиять на дальнейшее оказание Вашингтоном помощи Киеву и вызвать определенные трудности. Как сообщило 10 апреля агентство Bloomberg, предполагаемая утечка секретных данных может быть «одной из крупнейших».

Как пишет агентство, распространение в интернете документов, не предназначенных для всеобщего пользования, побудило американское минобороны начать официальное расследование, что «может затруднить поддержку Украины со стороны США».

Проблемы в поддержке Киева, по мнению Bloomberg, могут возникнуть в преддверии предполагаемого весеннего «контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также оговорено, что документы успели распространиться в интернете настолько широко, что их удаление или сокрытие для минимизации ущерба не представляется возможным.

Днем ранее, 9 апреля, телеканал CNN сообщил, что в связи с утечкой информации Пентагона Украина изменила некоторые военные планы. Телеканал также добавил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.

Тогда же агентство Reuters предположило, что распространившиеся в Сети документы Пентагона о ситуации на Украине могут быть поддельными. В публикации отмечается, что в одной из бумаг, датированной 23 февраля и помеченной грифом «Секретно», подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 будут израсходованы ко 2 мая при нынешних темпах использования.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.