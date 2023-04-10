Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
Пушков заявил о «заветной мечте» Польши создать сверхдержаву с Украиной для борьбы с РФ
Авто
На Ульяновском автозаводе начали выпускать «хлебные фургоны»
Мир
Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы для подлога на выборах
Мир
CNN сообщил о шпионаже США за Украиной
Наука и техника
В «Роскосмосе» заявили о готовности расширять сотрудничество с NASA
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Общество
Украинский музыкант Бардаш осудил покинувших РФ Noize MC и Оксимирона
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Общество
Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении
Сюжет:

В США заявили о возможных трудностях в помощи Украине из-за утечки документов Пентагона

Bloomberg: у США возможны трудности с помощью Украине из-за утечки документов Пентагона
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факт распространения в Сети секретных документов Пентагона и американской разведки может повлиять на дальнейшее оказание Вашингтоном помощи Киеву и вызвать определенные трудности. Как сообщило 10 апреля агентство Bloomberg, предполагаемая утечка секретных данных может быть «одной из крупнейших».

Как пишет агентство, распространение в интернете документов, не предназначенных для всеобщего пользования, побудило американское минобороны начать официальное расследование, что «может затруднить поддержку Украины со стороны США».

Проблемы в поддержке Киева, по мнению Bloomberg, могут возникнуть в преддверии предполагаемого весеннего «контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также оговорено, что документы успели распространиться в интернете настолько широко, что их удаление или сокрытие для минимизации ущерба не представляется возможным.

Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи
В Америке всё чаще вспоминают о доктрине Монро и о том, как она может быть применена сегодня

Днем ранее, 9 апреля, телеканал CNN сообщил, что в связи с утечкой информации Пентагона Украина изменила некоторые военные планы. Телеканал также добавил, что США шпионят за дружественными странами, включая Украину, Израиль и Южную Корею.

7 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

8 апреля NYT написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.

Тогда же агентство Reuters предположило, что распространившиеся в Сети документы Пентагона о ситуации на Украине могут быть поддельными. В публикации отмечается, что в одной из бумаг, датированной 23 февраля и помеченной грифом «Секретно», подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 будут израсходованы ко 2 мая при нынешних темпах использования.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023