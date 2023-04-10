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СК изучит обстоятельства смерти супружеской пары в Домодедово

СК: следователи изучают обстоятельства смерти родителей малолетних детей в Домодедово
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области устанавливают обстоятельства смерти родителей двоих детей в Домодедово. Об этом 10 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в микрорайоне Западный. Внешних признаков насильственной смерти не было.

СК начал доследственную проверку.

«Осуществляются опросы, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых дактилоскопическая, судебно-химическая и судебно-медицинская», — отметили в следственных органах.

Уточняется, что в квартире рядом с телами родителей находились дети в возрасте одного и двух лет. Угрозы их здоровью и жизни нет. Следствие даст оценку работе органов комиссии по делам несовершеннолетних.

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Как накануне рассказал источник «Известий», соседи вызвали на место происшествия полицию после того, как услышали громкий детский плач. Силовики вскрыли двери и обнаружили в помещении не только детей, но и мертвых мужчину и женщину.

В середине марта в Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами их умерших родителей. По словам одного из соседей, семья снимала квартиру, взрослых не было видно несколько дней, при этом был слышен детский плач.

Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка были в очень плохом состоянии.

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