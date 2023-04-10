СК изучит обстоятельства смерти супружеской пары в Домодедово

Сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области устанавливают обстоятельства смерти родителей двоих детей в Домодедово. Об этом 10 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в микрорайоне Западный. Внешних признаков насильственной смерти не было.

СК начал доследственную проверку.

«Осуществляются опросы, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение комплекса судебных экспертиз, среди которых дактилоскопическая, судебно-химическая и судебно-медицинская», — отметили в следственных органах.

Уточняется, что в квартире рядом с телами родителей находились дети в возрасте одного и двух лет. Угрозы их здоровью и жизни нет. Следствие даст оценку работе органов комиссии по делам несовершеннолетних.

Как накануне рассказал источник «Известий», соседи вызвали на место происшествия полицию после того, как услышали громкий детский плач. Силовики вскрыли двери и обнаружили в помещении не только детей, но и мертвых мужчину и женщину.

В середине марта в Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами их умерших родителей. По словам одного из соседей, семья снимала квартиру, взрослых не было видно несколько дней, при этом был слышен детский плач.

Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка были в очень плохом состоянии.