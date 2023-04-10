Вечный огонь в Симферополе погасят на сутки для профилактики

Газовое оборудование проверят на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в парке имени Гагарина в Симферополе. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на городскую администрацию.

Проверка начнется с 18:00 мск 11 апреля и продлится сутки, до 18:00 12 апреля. В этот период работа Вечного огня будет приостановлена.

Профилактические работы проводятся ежегодно.

Символ памяти Вечный огонь в Симферополе был зажжен в 1975 году, в канун 30-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. У мемориала традиционно проводятся мероприятия в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля и о Победе 9 мая.