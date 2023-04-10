РФ продлила упрощенный порядок поступления в вузы отчисленных за рубежом студентов

Правительство РФ продлило упрощенный порядок поступления в вузы российских студентов, которые были отчислены за границей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 апреля.

«Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России, многие также были отчислены. Таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть сданные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор», — подчеркнул глава правительства РФ на совещании с вице-премьерами.

Как отметил Мишустин, этой возможностью воспользовалось порядка 2,5 тыс. студентов.

«Мы продлеваем такую программу на текущий год», — сказал он.

Год назад Мишустин подписал постановление, согласно которому российские студенты, которые обучались в Европе и были безосновательно отчислены, могут продолжить обучение в вузах России бесплатно. Так, россиянам доступно обучение на бюджетной или коммерческой основе, при этом вузы полностью компенсируют стоимость.

28 февраля 2022 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подчеркнула, что россияне за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса.

2 марта стало известно об инциденте с российскими студентами в Чехии, которых выгнали с занятия из-за их национальности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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