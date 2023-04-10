Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине
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- Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине
Владелец соцсети Twitter Илон Маск призвал ее пользователей принимать решения самостоятельно. Так он ответил на опубликованное сообщение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине. Об этом американский предприниматель заявил в воскресенье, 9 апреля.
Ранее, 8 апреля, Медведев разместил в своем аккаунте публикацию с высказыванием о том, что «Украина никому не нужна, поэтому она скоро исчезнет» с лица Земли. Он отметил, что она не нужна Европе, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла Европейскому союзу (ЕС) серьезный финансовый и политический ущерб. Согласно его словам, при этом Украина также не нужна и США, где зарабатывают деньги на военных кампаниях. Кроме того, Азия тоже выражает нежелание принимать Украину, так как на ее примере видно, как Запад устраняет державы-конкуренты.
После того как Медведев опубликовал пост, пользователи Twitter обратились к Маску и упрекнули его в том, что он не выполняет санкции против России и разрешает российским политикам пользоваться социальной сетью.
Владелец Twitter также добавил, что платформа не будет ограничивать аккаунты российских политиков, а также не будет их продвигать, но добавил, что платформа «будет быстро пресекать попытки обмана системы».
До этого, 2 апреля, Маск назвал издание New York Times источником скучной пропаганды. По его словам, у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.
Ранее, в начале марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об ужесточении пропагандистской войны Запада против России. Он отметила, что в эту войну вовлекаются и подростки, и дети. По ее мнению, недопустимым было бы игнорировать происходящее, при этом не стоит опускаться до такого же уровня, как это сделали западные страны.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь еще в феврале отмечал, что с Россией всегда кто-то боролся и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Российский лидер подчеркнул важность противодействия попыткам противника дезориентировать россиян в информационном плане, в особенности молодежь.