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Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине

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Владелец соцсети Twitter Илон Маск призвал ее пользователей принимать решения самостоятельно. Так он ответил на опубликованное сообщение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине. Об этом американский предприниматель заявил в воскресенье, 9 апреля.

Ранее, 8 апреля, Медведев разместил в своем аккаунте публикацию с высказыванием о том, что «Украина никому не нужна, поэтому она скоро исчезнет» с лица Земли. Он отметил, что она не нужна Европе, поскольку поддержка киевского режима уже нанесла Европейскому союзу (ЕС) серьезный финансовый и политический ущерб. Согласно его словам, при этом Украина также не нужна и США, где зарабатывают деньги на военных кампаниях. Кроме того, Азия тоже выражает нежелание принимать Украину, так как на ее примере видно, как Запад устраняет державы-конкуренты.

После того как Медведев опубликовал пост, пользователи Twitter обратились к Маску и упрекнули его в том, что он не выполняет санкции против России и разрешает российским политикам пользоваться социальной сетью.

Владелец Twitter также добавил, что платформа не будет ограничивать аккаунты российских политиков, а также не будет их продвигать, но добавил, что платформа «будет быстро пресекать попытки обмана системы».

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До этого, 2 апреля, Маск назвал издание New York Times источником скучной пропаганды. По его словам, у газеты было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.

Ранее, в начале марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об ужесточении пропагандистской войны Запада против России. Он отметила, что в эту войну вовлекаются и подростки, и дети. По ее мнению, недопустимым было бы игнорировать происходящее, при этом не стоит опускаться до такого же уровня, как это сделали западные страны.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь еще в феврале отмечал, что с Россией всегда кто-то боролся и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Российский лидер подчеркнул важность противодействия попыткам противника дезориентировать россиян в информационном плане, в особенности молодежь.

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