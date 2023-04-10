Движение по мосту через Селемджу открыли в Амурской области

В Амурской области запустили движение по мосту через реку Селемджу, который был поврежден ледоходом в 2022 году. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на министра транспорта региона Александра Зеленина.

Опоры моста пострадали в мае. Для населенных пунктов Ольгинск, Златоустовск и Ивановское была организована паромная переправа. Грузы через реку перевозили релейным способом. В зимний период был построен опорный мост.

Ремонт основного моста стартовал в декабре 2022 года. Компании «Петропавловск» удалось завершить работы в короткие сроки и восстановить транспортную связь в Селемджинском районе. Движение транспорта возобновлено.

В Липецкой области объявили о поиске подрядчиков для ремонта двух мостов в Грязинском и Усманском районах. Речь идет о переправах через реки Самовец и Усманка.