Самолет Air India экстренно сел в Нью-Дели из-за драки на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Нью-Дели – Лондон, в понедельник, 10 апреля, совершил экстренную посадку в делийском международном аэропорту имени Индиры Ганди спустя три часа с момента взлета из-за драки на борту. Один из пассажиров сцепился с членами экипажа, сбив с ног двух бортпроводников. Об этом сообщила газета The Times of India.

По данным издания, пилоты не смогли выполнять полет в пункт назначения и были вынуждены вернуться в Нью-Дели.

«Пассажир передан в полицию, подано заявление», — приводит The Times of India слова источника.

В начале февраля в Бразилии на борту самолета местной авиакомпании-лоукостера Gol Airlines произошла массовая драка с участием 15 пассажирок. Женщина попросила одну из пассажирок поменяться с ней местами, чтобы сесть рядом со своим ребенком с особенностями. Получив отказ, она напала на свою собеседницу. Самолет летел из бразильского города Сальвадор в Сан-Паулу.