Экс-министр финансов Задорнов: мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года

Мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно. Об этом 10 апреля заявил бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.

Как отметил специалист, в течение этого времени будут решены проблемы в банках, сдуты пузыри» в различных активах, а также откорректируются фондовые рынки и будет подавлена инфляция.

«Если говорить о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы», — прокомментировал он «РИА Новости», говоря о сроках кризиса.

Накануне, 9 апреля, Задорнов отмечал, что начавшийся сейчас кризис в банковской системе является первым с 2008 года мировым экономическим кризисом. Он отметил, что еще в начале 2023 года рынки США и Европы сомневались в том, что мир снова испытает экономический кризис, однако оценки поменялись в связи с падением американских и европейских банков в начале марта.

В тот же день экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» указал, что в мировой экономике начинается новый кризис, и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году, но Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют. По его мнению, из кризиса мир выйдет фрагментированным, без лидирующей роли США и их сателлитов.

Ранее, 7 апреля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

30 марта Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

До этого, 27 марта, Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. В этой связи может наступить «потерянное десятилетие».