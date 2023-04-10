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Экс-министр финансов Задорнов: мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года

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Мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно. Об этом 10 апреля заявил бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.

Как отметил специалист, в течение этого времени будут решены проблемы в банках, сдуты пузыри» в различных активах, а также откорректируются фондовые рынки и будет подавлена инфляция.

«Если говорить о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы», — прокомментировал он «РИА Новости», говоря о сроках кризиса.

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Накануне, 9 апреля, Задорнов отмечал, что начавшийся сейчас кризис в банковской системе является первым с 2008 года мировым экономическим кризисом. Он отметил, что еще в начале 2023 года рынки США и Европы сомневались в том, что мир снова испытает экономический кризис, однако оценки поменялись в связи с падением американских и европейских банков в начале марта.

В тот же день экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» указал, что в мировой экономике начинается новый кризис, и он ударит по Западу сильнее, чем тот, что случился в 2008 году, но Россия и развивающиеся страны от этого только выиграют. По его мнению, из кризиса мир выйдет фрагментированным, без лидирующей роли США и их сателлитов.

Ранее, 7 апреля, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

30 марта Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

До этого, 27 марта, Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. В этой связи может наступить «потерянное десятилетие».

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